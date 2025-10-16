Работавший 12 лет в ЦСКА Мовсесьян назвал «Спартак» родным

Бывший спортивный директор столичного ЦСКА Андрей Мовсесьян заявил, что рад начать работать в московском «Спартаке». Его слова приводит официальный сайт красно-белых.

«Рад присоединиться к великому клубу «Спартак», который является для меня родным. Рассчитываю, что опыт, накопленный в других местах работы, пригодится красно-белым и сделает команду сильнее», — заявил он.

Специалист назначен на должность заместителя генерального директора по российскому направлению селекции и развитию молодежного футбола.

Во время футбольной карьеры Мовсесьян, который является воспитанником «Спартака», сыграл более 100 матчей за дубль красно-белых. В московском ЦСКА специалист работал на протяжении 12 лет, занимая должности селекционера и спортивного директора.

Под его руководством сербского специалиста Деяна Станковича команда провела 11 матчей в текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ), одержав пять побед, три ничьих и потерпев три поражения.

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего ЦСКА на шесть очков. В следующем матче 18 октября команда примет «Ростов» на «Лукойл Арене». Стартовый свисток для команд прозвучит в 15:15 по московскому времени.

Ранее Станковича призвали уважать фанатов «Спартака».