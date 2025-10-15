«Не надо рассказывать сказки»: Станковича призвали уважать фанатов «Спартака»

Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов назвал полной глупостью высказывание главного тренера московского клуба Деяна Станковича, заявившего, что к нему относятся предвзято из-за того, что он иностранец. Его слова приводит «Советский спорт».

«Не надо рассказывать сказки. Станкович иностранец, а ведет себя здесь непонятно как: носится по бровке, посылает всех, удаляется через матч и в целом ведет себя некрасиво. Надо сдерживать себя. Ты в большом клубе, в большом городе и в большой стране. Уважай болельщиков «Спартака» и самого себя», — заявил Шикунов.

Станкович в интервью изданию Kurir заявил. что его сербский паспорт — единственная причина, по которой к нему негативно относятся в России.

За последние пять лет в «Спартаке» сменилось семь главных тренеров, включая таких специалистов, как Паоло Ваноли, Гильермо Абаскаля и Руй Виторию. Станкович стал восьмым наставником за этот период, возглавив команду летом 2024 года. Под его руководством команда провела 11 матчей в текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ), одержав пять побед, три ничьих и потерпев три поражения.

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице, отставая от лидерующего ЦСКА на 6 очков. В следующем матче 18 октября команда примет «Ростов» на «Лукойл Арене».

Ранее Станкович резко высказался о «Спартаке».