В ЦСКА сделали заявление о травме Акинфеева

Тренер ЦСКА Челестини: у Акинфеева хороший прогресс, оценим его завтра
Александр Вильф/РИА Новости

Главный тренер московского ЦСКА Фабио Челестини заявил, что у вратаря и капитана армейской команды Игоря Акинфеева наблюдается хороший прогресс восстановления после травмы. Его слова приводит РИА Новости.

«У Игоря Акинфеева хороший прогресс. Завтра его оценим. [Тамерлану] Мусаеву нужно больше времени, но также все хорошо. У Матеуса [Алвеса] вчера случилась небольшая проблема, поэтому сегодня он не тренировался с командой. Оценим также завтра», — отметил специалист.

Акинфеев, Мусаев и Алвес отсутствовали на тренировке ЦСКА 16 октября.

Акинфеев получил повреждение в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со «Спартаком», который завершился со счетом 3:2 в пользу армейцев. Голкипер травмировался в момент второго гола красно-белых и не смог продолжить игру, место в воротах занял Владислав Тороп.

ЦСКА, набравший за 11 туров 24 балла, возглавляет турнирную таблицу РПЛ. 18 октября на выезде армейцы сыграют со столичным «Локомотивом» в 12-м туре национального первенства, встреча начнется в 19:45 по московскому времени.

Ранее экс-спортдиректор ЦСКА стал заместителем гендиректора «Спартака».

Футбол. Чемпионат России
