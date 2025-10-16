«Запретов не будет»: ФИФА готова к проведению матча России и США

В ФИФА предложили организовать матч между Россией и США в Америке

Матч-агент Международной федерации футбола (ФИФА) Мезмуредавит Деста заявил, что товарищеский матч между сборными России и США по футболу можно провести на одном из стадионов, где будут сыграны встречи чемпионата мира — 2026. Его слова приводит Sport24.

«Неважно, это Нью-Йорк, Даллас, Атланта или Лос-Анджелес. Эту товарищескую встречу можно организовать в Америке, проблем или запретов от ФИФА по этому поводу не будет. Главное сейчас — это согласие и обращение с официальными письмом российской стороны по этому вопросу, чтобы началась работа», — заявил он.

О том, что Международная федерация футбола рассматривает возможности организации товарищеского матча между российской и американской командами, сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. При этом дата и место проведения возможной встречи пока неизвестны.

Сборные России и США играли между собой пять раз, при этом американцы не выигрывали ни разу. В истории их противостояния зафиксировано три ничьих и две победы российских футболистов. Их последняя встреча состоялась в ноябре 2012 года в Краснодаре и завершилась со счетом 2:2.

С 2022 года сборная России и российские клубы проводят только товарищеские матчи.

Ранее Дональд Трамп пригрозил переносом матчей ЧМ-2026.