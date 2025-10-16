Мать обладателя «Золотого мяча» — 2025 обратилась в суд из-за подарка сына

Мать французского нападающего парижского «ПСЖ» Усмана Дембеле Фатимата Дембеле обратилась в административный суд французского города Ренн с требованием отменить налог на подарок сына. Об этом пишет газета Le Figaro.

Дембеле требует отменить налогообложение перевода в размере €200 тыс. По версии женщины, эту сумму ей отправил сын в 2017 году в качестве подарка на 40-летие. При этом налоговые органы Франции утверждают, что перевод был сделан спустя полгода после дня рождения женщины был отправлен на незадекларированный счет в банке, что не может считаться подарком.

Адвокат Дембеле намеревается оспорить эту информацию в суде.

Дембеле выиграл «Золотой мяч» в 2025 году, эта награда стала для него первой в карьере. Вторым по итогам голосования стал полузащитник «Барселоны» Ламин Ямаль, третьим — полузащитник «ПСЖ» Витинья.

В составе парижского клуба Дембеле выиграл пять трофеев за последнее время: чемпионат Франции, Кубок страны, Суперкубок, Лигу чемпионов, а также дошел до финала клубного чемпионата мира. В Лиге наций сборная Франции стала обладательницей бронзовых медалей.

