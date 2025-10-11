На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Губерниев предрек лидеру мировых лыж любовь к России

Комментатор Губерниев заявил, что лыжник Клэбо скоро признается в любви к России
Global Look Press

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в интервью «Матч ТВ» заявил, что слова норвежского лыжника Йоханнеса Клебо о готовности соревноваться с россиянами отражают современную политическую конъюктуру.

«Повестка меняется, высказывания людей меняются. Общественное мнение сперва склоняется в одну сторону, потом склоняется в другую. А народная любовь, что ветер, как говорят. Завтра Клебо пропоет голосом Николая Расторгуева: «Я в Россию влюблен!», — заявил Губерниев.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов.

Российские лыжники отстранены от международных соревнований с марта 2022 года по решению Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS). С тех пор федерация дважды продлевала санкции в адрес россиян. В данный момент обсуждается вопрос возможного допуска российских лыжников на Олимпийские игры в Милане и Кортине-д'Ампеццо в 2026 году. Окончательное решение по данному вопросу будет озвучено на заседании исполкома FIS, который состоится 21 октября.

Ранее Дмитрий Губерниев рассказал, нужно ли российским лыжникам бойкотировать Олимпиаду.

Все новости на тему:
Зимние виды спорта
