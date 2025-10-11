Губерниев предрек лидеру мировых лыж любовь к России

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в интервью «Матч ТВ» заявил, что слова норвежского лыжника Йоханнеса Клебо о готовности соревноваться с россиянами отражают современную политическую конъюктуру.

«Повестка меняется, высказывания людей меняются. Общественное мнение сперва склоняется в одну сторону, потом склоняется в другую. А народная любовь, что ветер, как говорят. Завтра Клебо пропоет голосом Николая Расторгуева: «Я в Россию влюблен!», — заявил Губерниев.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов.

Российские лыжники отстранены от международных соревнований с марта 2022 года по решению Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS). С тех пор федерация дважды продлевала санкции в адрес россиян. В данный момент обсуждается вопрос возможного допуска российских лыжников на Олимпийские игры в Милане и Кортине-д'Ампеццо в 2026 году. Окончательное решение по данному вопросу будет озвучено на заседании исполкома FIS, который состоится 21 октября.

