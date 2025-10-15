СКА потерпел шестое поражение в семи последних матчах

СКА проиграл «Нефтехимику» после отмены двух голов в третьем периоде

Петербургский СКА проиграл нижнекамскому «Нефтехимику» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча состоялась на арене «Ледовый дворец» в Санкт-Петербурге. В основное время команды установили равенство — 2:2. В составе нижнекамского клуба отличились Данил Юртайкин и Никита Хоружев, у СКА шайбы забросили Джозеф Бландизи и Матвей Короткий. Примечательно, что в третьем периоде при счете 2:1 в пользу «Нефтехимика» у СКА было отменено два гола, а перевести игру в овертайм команда смогла только 33 секунды до финальной сирены.

В овертайме команды не забили, а в серии послетматчевых буллитов точнее оказались игроки «Нефтехимика».

СКА потерпел шестое поражение в семи последних встречах. «Нефтехимик» прервал серию поражений, которая насчитывала пять игр.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ петербургский клуб сразится с ярославским «Локомотивом». Матч состоится 18 октября, стартовая сирена для хоккеистов прозвучит в 17:00 по московскому времени. Нижнекамский клуб на выезде сыграет с минским «Динамо» на день раньше, начало матча — 19:10 мск.

Ранее «Локомотив» обыграл ЦСКА второй раз в сезоне.