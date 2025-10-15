«Локомотив» обыграл ЦСКА второй раз в сезоне

«Локомотив» со счетом 4:1 обыграл ЦСКА в регулярном чемпионате КХЛ

Ярославский «Локомотив» одержал победу над московским ЦСКА в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, которая проходила на стадионе «Арена-2000-Локомотив», завершилась с результатом 4:1. В составе ярославской команды голами отметились Байрон Фрейз, Никита Кирьянов, а также Максим Шалунов, который записал на свой счет дубль. Единственную шайбу армейского клуба забросил Денис Зернов.

«Локомотив» прервал серию из двух поражений подряд. ЦСКА, наоборот, проиграл в третьем матче подряд.

ЦСКА под руководством бывшего главного тренера «Локомотива» Игоря Никитина уступил ярославцам во второй раз в этом сезоне. 18 сентября «Локомотив» одержал победу в Москве — 5:1.

В следующей игре регулярного чемпионата КХЛ ярославский клуб на выезде сыграет с петербургским СКА. Матч состоится 18 октября, стартовая сирена для хоккеистов прозвучит в 17:00 по московскому времени. Московские армейцы на день раньше проведут выездной матч с нижегородским «Торпедо», начало игры — 19:00 мск.

Ранее появилась информация, что КХЛ модернизирует систему видеоповторов после ошибки в матче СКА.