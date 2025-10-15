Легенда ЦСКА назвал главную проблему российского футбола

Бывший футболист московского ЦСКА Владимир Пономарев в интервью «Газете.Ru» заявил, что в российском футболе перестали появляться качественные нападающие.

По его словам, данная проблема касается практически всех клубов Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Нападающих вообще в принципе мало хороших, не только россиян. В «Краснодаре», в «Зените», в «Спартаке» — везде на ведущих ролях в нападении иностранцы. В советское время конкуренция была дикая, форвардов было невпроворот. А сейчас все, как будто испарились все! Куда делись хорошие, добротные нападающие?» — заявил Пономарев.

После 11 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА возглавляет турнирную таблицу с 24 очками, следом за ними расположились «Локомотив» и «Краснодар», в активе которых по 23 балла.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили сборную России и российские команды от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года.

