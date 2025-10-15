На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Легенда сборной СССР предсказал точный счет матча «Локомотив» — ЦСКА

Александр Вильф/РИА Новости

Бывший футболист московского ЦСКА Владимир Пономарев в интервью «Газете.Ru» заявил, что ожидает безголевую ничью в центральной игре 12-го тура чемпионата России по футболу между столичным «Локомотивом» и ЦСКА.

По его словам, обе команды хорошо играют в обороне и смогут надежно отзащищаться.

«Локомотив» хорошо себя показал в последних матчах, очень зрело играют, хороший футбол демонстрируют. В этом плане, конечно, очень сложно армейцам с ними будет, но наши тоже не подарок. У нас оборона очень хорошая, вратарь Акинфеев надежен. Полузащита великолепна, но немного страдаем в атаке, никак не подберем пару нападающих. Это будет сложная игра, у «Локомотива будет преимущество своего поля. Игроки ЦСКА обычно собираются такие игры очень здорово. Футболисты сами могут настроиться на такую интересную игру. Думаю, натиск соперника армейцы выдержат, но и сами не забьют. Так что будет безголевая ничья.

Матч «Локомотив» — ЦСКА пройдет 18 октября на «РЖД Арене», стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.

Футбол. Чемпионат России
