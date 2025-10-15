На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Всегда ли проблема в тренерах?» Станкович резко высказался о «Спартаке»

Алексей Филиппов/РИА Новости

Деян Станкович прокомментировал частую смену тренеров в «Спартаке» в последние годы. Его слова передает издание Kurir.

«Посмотрите, «Спартак» за последние годы сменил много тренеров. Это совпадение? Всегда ли проблема была в тренерах?» — высказался Станкович. Тренер добавил, что руководство клуба, по его мнению, осознало необходимость изменения подхода и предоставления специалистам настоящего доверия.

Станкович также подчеркнул, что для достижения результатов необходимо системное развитие команды, а не постоянная смена тренерского состава.

За последние пять лет в «Спартаке» сменилось семь главных тренеров, включая таких специалистов, как Паоло Ваноли, Гильермо Абаскаля и Руй Виторию. Станкович стал восьмым наставником за этот период. Под его руководством команда провела 11 матчей в текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ), одержав 5 побед, 3 ничьих и потерпев 3 поражения.

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице, отставая от лидера ЦСКА на 6 очков. В следующем матче 18 октября команда примет «Ростов» на «Открытие Банк Арене».

Ранее стало известно, почему Дмитрий Губерниев видит крах футбольного клуба «Торпедо».

Футбол. Чемпионат России
