КХЛ модернизирует систему видеоповторов после ошибки в матче СКА

Главный арбитр Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Анисимов подтвердил планы по модернизации технической системы видеоповторов после ситуации с ошибочно засчитанным голом в матче между СКА и «Автомобилистом». Его слова передает «Матч ТВ».

«Случай несистемный. Та работа, которая происходит, позволяет говорить, что дальнейшие случаи не произойдут. Плюс мы будем модернизировать техническую часть этой истории. Понимаем, куда нам двигаться дальше», — заявил Анисимов.

Анисимов отметил, что подобные случаи происходят крайне редко, и подчеркнул открытость лиги в признании ошибок. По его словам, быстрый оперативный анализ ситуации позволит предотвратить повторение подобных инцидентов в будущем.

Инцидент произошел в матче, где СКА одержал победу со счетом 2:1. На 46-й минуте защитник Андрей Педан забросил шайбу, которая, как показали видеоповторы, попала в сетку ворот с внешней стороны, однако судья признал этот гол действительным. После игры КХЛ приняла решение о пожизненном отстранении арбитра, обслуживавшего встречу.

Ранее Овечкин вошел в топ-25 по количеству матчей в регулярных чемпионатах НХЛ.