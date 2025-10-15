На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

КХЛ модернизирует систему видеоповторов после ошибки в матче СКА

Главный арбитр КХЛ Анисимов: будем технически модернизировать систему VAR
true
true
true
close
Алексей Куденко/РИА Новости

Главный арбитр Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Анисимов подтвердил планы по модернизации технической системы видеоповторов после ситуации с ошибочно засчитанным голом в матче между СКА и «Автомобилистом». Его слова передает «Матч ТВ».

«Случай несистемный. Та работа, которая происходит, позволяет говорить, что дальнейшие случаи не произойдут. Плюс мы будем модернизировать техническую часть этой истории. Понимаем, куда нам двигаться дальше», — заявил Анисимов.

Анисимов отметил, что подобные случаи происходят крайне редко, и подчеркнул открытость лиги в признании ошибок. По его словам, быстрый оперативный анализ ситуации позволит предотвратить повторение подобных инцидентов в будущем.

Инцидент произошел в матче, где СКА одержал победу со счетом 2:1. На 46-й минуте защитник Андрей Педан забросил шайбу, которая, как показали видеоповторы, попала в сетку ворот с внешней стороны, однако судья признал этот гол действительным. После игры КХЛ приняла решение о пожизненном отстранении арбитра, обслуживавшего встречу.

Ранее Овечкин вошел в топ-25 по количеству матчей в регулярных чемпионатах НХЛ.

Все новости на тему:
Хоккей. КХЛ
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами