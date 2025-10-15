«Такая вот интрижка»: Мостовой выложил фото с эмблемой «Спартака»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой в своем Telegram-канале опубликовал фотографию с эмблемой московского «Спартака», однако не стал объяснять, что это значит.

«Фото с эмблемой «Спартака»? Пока не буду говорить, где это я был. Интригую вас. В ближайшее время все узнаете, такая вот интрижка», --сказал экс-футболист в комментарии «РБ Спорт».

В канале фотография опубликована без подписи.

Мостовой является двукратным чемпионом Советского Союза (1987, 1989 годы) в составе «Спартака». За красно-белых он выступал с 1987 по 1992 год, проведя 142 матча. Также он играл за португальскую «Бенфику», французские «Страсбур» и «Кан», испанские «Сельту» и «Алавес».

В начале июня 2023 года Российский футбольный союз объявил, что Мостовой подал документы для получения тренерской лицензии категории Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в Академии РФС. 30 сентября сам экс-футболист объявил, что в октябре 2024 года должен пройти стажировку в «Спартаке», но она сорвалась. После этого он прошел стажировку в московском «Динамо». 4 марта Мостовой получил тренерскую лицензию УЕФА категории А.

Ранее украинцы разозлись из-за видео немецкого клуба с русской песней из «Маши и Медведя».