Загитова установила два рекорда

Российская фигуристка Алина Загитова рассказала в своих соцсетях, что съездила на Чукотку и установила два рекорда.

«Была рабочая поездка в Певек — там время +9 от Москвы. Связи почти не было, а сам проект настолько стоил усилий, что ни капли не жалею. Я установила там сразу два рекорда. Какие именно — расскажу позже», — написала Загитова.

Загитова приостановила карьеру в 2019 году, и с тех пор на лед в официальных соревнованиях так и не выходила. Помимо золота Игр, в активе Загитовой золото чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах. Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Ен А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании.

Вместе с олимпийским чемпионом Алексеем Ягудиным вела шоу «Ледниковый период». Позже она призналась, что провалила эту работу.

19 июня 2024 года фигуристка защитила дипломную работу в РАНХиГС. Она получила отличную оценку за диплом по теме «Продюсирование и культурная политика». Загитова также занимается постановкой собственных шоу. Летом 2025 года она представила рок-мюзикл «Ассоль».

