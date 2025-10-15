Звезде «Реала» грозит тюремный срок из-за вечеринки

Нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор обвинен в нарушении общественного порядка во время масштабной вечеринки, которую он организовал для празднования своего дня рождения. Об этом пишет Mundo Deportivo.

Делом занимается специальный уголовный суд Рио-де-Жанейро, который специализируется на делах о правонарушениях небольшой тяжести. Основанием для начала расследования стала жалоба соседа, который проживал рядом с тем местом, где футболист на протяжении трех дней (с 19 по 21 июля) праздновал свой день рождения. Всего в специально арендованном особняке находилось около 500 гостей.

Мужчина, который обратился с жалобой на нарушение покоя, рассказал, что даже вызвал военную полицию, которая потребовала от гостей убавить звук музыки и вести себя тише. При сотрудниках правопорядка присутствующие так и поступили, однако после того, как полиция уехала, никто этим требованиям больше не следовал.

В соответствии с законодательством Бразилии за «нарушение общественного спокойствия или рабочей обстановки» предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 15 дней до 3 месяцев или штраф. Сообщается, что заседание должно состояться 6 ноября.

Ранее российский футболист получил вид на жительство в Испании.