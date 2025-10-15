В Сербии включили песню со словами «Россия — великая» на матче с клубом из Литвы

На матче Евролиги в Сербии включили песню со словами «Россия — великая»

Сербский баскетбольный клуб «Црвена Звезда» включила песню со словами «Россия – большая, великая» перед матчем Евролиги с литовским «Жальгирисом». Об этом пишет Telegram-канал «Первый спорт».

В компании сербской певицы Павлины Радованович есть слова «Россия – большая, великая. Светлая, моя дорогая. Носит тебя в сердце Сербия – страна славянская и православная».

Примечательно, что на прошлой игре с литовским клубом в Евролиге фанаты сербского клуба также устроили акцию в поддержку России. Болельщики исполнили песни «Катюша» и «Знаешь ли ты» певицы МакSим, а также развернули полотно с российским триколором по периметру трибун нижнего яруса, заполнив верхний ярус цветами своего флага перед началом игры во время выхода команд на паркет.

Позднее руководство Евролиги приняло решение оштрафовать сербскую «Црвену Звезду» за эту акцию.

Евролига в марте 2022 года отстранила российские клубы от участия в турнире. Московский ЦСКА является вторым в списке титулованных клубов в истории Евролиги, одержав победу в главном континентальном клубном турнире восемь раз.

