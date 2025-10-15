На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Экс-игрок ЦСКА: Россия — чемпион мира по товарищеским матчам

Бывший футболист Валерий Масалитин в разговоре с корреспондентом «Газеты.Ru» заявил, что не знает, как Россия сыграла бы на чемпионате мира 2026 года.

«Как Россия выступила бы на чемпионате мира? Сложно об этом говорить, мы же играем только товарищеские матчи. Официальных матчей сборная России не проводит. Мы же чемпионы мира по товарищеским матчам (смеется). Те футболисты, которые вызываются в сборную, должны выходить и доказывать, другого пути нет», — сказал Масалитин.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили сборную России и российские команды от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года.

Ранее легенда «Динамо» рассказал, на что могла бы рассчитывать сборная России на чемпионате мира.

