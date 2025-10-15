На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Экс-президент «Спартака» ответил, мог ли Станкович раскрыть потенциал игроков

Экс-глава «Спартака» Червиченко: Станкович должен быть как можно дальше от клуба
true
true
true
close
Павел Бедняков/РИА Новости

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказал резко негативное мнение о работе главного тренера команды Деяна Станковича и заявил, что сербский наставник должен прекратить работу в клубе, передает «Матч ТВ».

«Лично я так считаю, что Деян должен быть как можно дальше от «Спартака», — высказался Червиченко. Он отметил, что в команде собран отличный состав игроков, способных показывать хороший футбол, но тренер не может раскрыть их потенциал, потому что «Спартак» продолжал давить».

Экс-президент также раскритиковал кадровую политику клуба, подчеркнув странный подход: директору футбольного клуба следует иметь большое финансовое прошлое, а в руководстве футбольной организации должен быть более футбольный человек. По его словам, Станкович вряд ли бы подошёл на должность бухгалтера в крупной компании, но при этом занимает пост тренера в «Спартаке».

После 11 туров «Спартак» идет на шестом месте в турнирной таблице. Команда набрала 18 очков и отстает от лидирующего ЦСКА на шесть баллов. В прошлом туре «Спартак» уступил ЦСКА со счетом 2:3.

Ранее Станкович резко высказался о «Спартаке».

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами