Экс-президент «Спартака» ответил, мог ли Станкович раскрыть потенциал игроков

Экс-глава «Спартака» Червиченко: Станкович должен быть как можно дальше от клуба

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказал резко негативное мнение о работе главного тренера команды Деяна Станковича и заявил, что сербский наставник должен прекратить работу в клубе, передает «Матч ТВ».

«Лично я так считаю, что Деян должен быть как можно дальше от «Спартака», — высказался Червиченко. Он отметил, что в команде собран отличный состав игроков, способных показывать хороший футбол, но тренер не может раскрыть их потенциал, потому что «Спартак» продолжал давить».

Экс-президент также раскритиковал кадровую политику клуба, подчеркнув странный подход: директору футбольного клуба следует иметь большое финансовое прошлое, а в руководстве футбольной организации должен быть более футбольный человек. По его словам, Станкович вряд ли бы подошёл на должность бухгалтера в крупной компании, но при этом занимает пост тренера в «Спартаке».

После 11 туров «Спартак» идет на шестом месте в турнирной таблице. Команда набрала 18 очков и отстает от лидирующего ЦСКА на шесть баллов. В прошлом туре «Спартак» уступил ЦСКА со счетом 2:3.

Ранее Станкович резко высказался о «Спартаке».