Российский тренер назвал условие, при котором Боливия могла бы обыграть Россию

Тренер Ринат Билялетдинов заявил в разговоре с корреспондентом «Газеты.Ru», что сборная Боливии могла бы у себя дома обыграть Россию.

«На высокогорье могла ли Боливия обыграть Россию со счетом 3:0? Не знаю, вряд ли Боливия забила бы три мяча. У боливийцев нет дистанционной двигательной работы. Надо попробовать сыграть с ними в Боливии. Россияне могли бы уступить 0:1, а могли бы и вничью сыграть. Посмотрим, как Боливия будет с седьмого места бороться за путевку на чемпионат мира. Сейчас же чемпионат мира похож на проходной двор. Там 48 команд играют», — сказал Билялетдинов.

14 октября Россия обыграла в Москве Боливию со счетом 3:0.

Первый гол был забит на 17-й минуте. После комбинации в штрафной Лечи Садулаев пробил в пустые ворота. Перед перерывом Алексей Миранчук удвоил преимущество, доиграв отскок после удара Баринова.

Во втором тайме на 57-й минуте Сергеев установил окончательный счет, реализовав момент после передачи Баринова. Боливийцы активизировались в концовке матча: на 73-й минуте Терсерос опасно пробил выше ворот, а на 79-й минуте Агкацев парировал удар Вильярроэла.

Следующий товарищеский матч Россия проведет 12 ноября против сборной Перу, которая также не смогла отобраться на чемпионат мира 2026 года, заняв восьмое место в южноамериканской квалификации.

Ранее Лионель Месси установил рекорд по голевым передачам в международных матчах.