Месси установил рекорд по голевым передачам в международных матчах

Нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси установил новый мировой рекорд по количеству голевых передач в международных матчах. Об этом сообщает Bleacher Report.

В товарищеской игре против Пуэрто-Рико (6:0) Месси оформил два ассиста.

Благодаря результативным передачам Месси довел свой показатель до 60 голевых передач в играх за национальную команду. Аргентинец превзошел достижения бразильца Неймара и американца Лэндона Донована, у которых было по 58 ассистов.

Прежде Месси установил рекорд MLS, став первым игроком в истории лиги, оформившим девять матчей с двумя и более голами.

