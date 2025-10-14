На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Тренер сборной Боливии заявил, что у россиян были бы шансы отобраться на ЧМ‑2026

Martín Fonseca/Eurasia Sport Images/Getty Images

Главный тренер сборной Боливии Оскар Вильегас высказал мнение о потенциальных возможностях российской сборной в южноамериканском отборе на чемпионат мира. Об этом сообщает «Матч ТВ».

После поражения боливийцев в товарищеском матче со счетом 3:0 Вильегас заявил, что российская команда могла бы претендовать на участие в ЧМ-2026.

«Тот высокий уровень, который есть у российской сборной, точно позволил бы ей выйти из группы и принять участие в ЧМ-2026», — сказал Вильегас. Он отметил, что в Южной Америке шесть мест традиционно занимают сильнейшие сборные, а за седьмую позицию борются Боливия, Перу и Чили.

По мнению тренера, российская команда имела бы «прекрасные шансы» в этой борьбе.

Матч в Москве стал для сборной Боливии вторым товарищеским матчем в октябре после игры с Панамой. Российская команда одержала вторую победу подряд, ранее обыграв Иран со счетом 2:1.

Ранее президент РФС высоко оценил игроков национальной команды.

