Экс-арбитр ФИФА призвал ввести пожизненные отстранения судей в РПЛ

Экс-арбитр ФИФА Захаров: в РПЛ надо отстранять за серьезные ошибки, как в хоккее

Бывший арбитр Международной федерации футбола (ФИФА) Игорь Захаров выступил с резкой критикой качества судейства в российском футболе. Его слова приводит Legalbet. Экс-судья заявил о необходимости введения пожизненных отстранений для судей за серьезные ошибки, приведя в пример недавний инцидент в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

«За серьезные ошибки надо нести наказания. Есть вещи, за которые стоит пожизненно лишать судей. В РПЛ надо так отстранять за серьезные ошибки, как в хоккее», — подчеркнул Захаров. Он также раскритиковал работу системы VAR: «Кто за него отвечает, запутали всех и себя. Одни моменты просматриваются, а другие нет».

Экс-арбитр обратил внимание на проблему непоследовательности в трактовках правил, по его словам, в одном матче дают нарушение, а в следующем за подобный фол — нет. Захаров напомнил, что в его время существовала система оценки работы арбитров, где за низкие баллы следовали оргвыводы.

Поводом для заявлений стал индиндент в КХЛ, где судью видеоповторов пожизненно отстранили за ошибку при признании гола в матче СКА — «Автомобилист».

Ранее судья, засчитавший гол СКА через сетку, оказался болельщиком клуба.