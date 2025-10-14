На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Эй, «Спартак», не плачь! Я куплю тебе калач!» Лебедев поделился своей кричалкой

Боксер Лебедев в своей кричалке: эй, «Спартак», не плачь! Я куплю тебе калач!
close
Александр Вильф/РИА «Новости»

Известный боксер и болельщик ЦСКА Денис Лебедев прокомментировал свою шуточную кричалку, прозвучавшую после победы армейцев над «Спартаком» в московском дерби. Его слова передает Legalbet.

Спортсмен подтвердил, что является автором строк: «Эй, «Спартак», не плачь! Я куплю тебе калач!» Кричалка боксера быстро распространилась в социальных сетях и стала популярной среди болельщиков.

Лебедев объяснил, что придумал кричалку во время матча вместе с сыном и его другом, которые являются фанатами ЦСКА.

«Я по одному из двух образований детский педагог. Поэтому так получилось», — отметил боксер.

Матч 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между ЦСКА и «Спартаком» завершился со счетом 3:2 в пользу армейцев. После этой игры ЦСКА занимает первое место в таблице РПЛ с 24 очками, тогда как красно-белые располагаются на шестом месте с 18 очками. В следующем туре команда «Спартак» сыграет с «Ростовом» 18 октября.

Ранее сборная России объявила стартовый состав на товарищеский матч с Боливией.

