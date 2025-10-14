На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стал известен стартовый состав сборной России на матч с Боливией

Сборная России объявила стартовый состав на товарищеский матч с Боливией
Александр Вильф/РИА Новости

Стал известен стартовый состав сборной России на товарищеский матч против сборной Боливии. Об этом сообщила пресс-служба Российского футбольного союза (РФС) за несколько часов до начала встречи.

В основе российской команды вратарь Станислав Агкацев, в защите Игорь Дивеев, Максим Бевеев, Матвей Лукин. В центре поля сыграют Даниил Круговой, Матвей Кисляк, Дмитрий Баринов и Алексей Миранчук.

В запасе сборной числятся Максименко, Адамов, Осипенко, Мелехин, Горшков, Сильянов, Вахания, Батраков, Антон Миранчук, Глебов, Кучаев, Глушенков, Умяров, Воробьев.

Капитанская повязка Алексея Миранчука будет посвящена Никите Симоняну, легенде отечественного футбола, который 12 октября отметил 99-летие.

Матч пройдет на стадионе «Динамо» в Москве и начнется в 20:00 по московскому времени.

Эта встреча станет для сборной России второй товарищеской в октябре после победы над Ираном (2:1).

Ранее легенда ЦСКА рассказал, чего ждет от матча России с Боливией.

