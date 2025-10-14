На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Легенда ЦСКА рассказал, чего ждет от матча России с Боливией

Экс-футболист Масалитин: хочется продолжения от сборной России
Знаменитый в прошлом отечественный футболист, бывший нападающий московских ЦСКА и «Спартака» Валерий Масалитин в комментарии для «Газеты.Ru» рассказал, чего ждут болельщики от товарищеских матчей сборной России.

«Когда сильный соперник, а тем более результат положительный, конечно хочется дальнейшего продолжения. Всегда хочется, чтобы результат был положительным. С Ираном все было хорошо: и игра, и интрига, и итог. Повели, пропустили, забили победный. Такие моменты воспринимаются очень хорошо и показывают, как мы можем играть против сильного соперника», — подчеркнул специалист.

Сборная России обыграла в Волгограде национальную команду Ирана, ранее обеспечившую себе попадание на чемпионат мира – 2026 в США, Канаде и Мексике, со счетом 2:1. Следующим соперником главной команды страны станет сборная Боливии, добившаяся участия в международных стыках за попадание на мундиаль, заняв седьмое место в южноамериканском отборе.

Ранее главный тренер «Зенита» резко раскритиковал судейство в российском футболе.

