«Не факт, что победили бы»: легенда ЦСКА рассказал о матче с Ираном на чемпионате мира

Экс-футболист Масалитин: тяжело оценить нынешний уровень сборной России
Сергей Бобылев/РИА Новости

Знаменитый в прошлом нападающий, бывший игрок московских ЦСКА и «Спартака» Валерий Масалитин в комментарии для «Газеты.Ru» рассказал о том, можно ли по товарищеским матчам в условиях отстранения от международных соревнований оценить нынешний уровень сборной России по футболу.

«Тяжело оценить наш уровень. Для этого все равно нужны противостояния с сильнейшими. С тем же Ираном, если бы мы встретились на чемпионате мира, не факт, что мы его победили. А может, победили бы его с крупным счетом. По товарищеским матчам нельзя оценить. Сыграли, выиграли, и хорошо. Сейчас будем с Боливией играть – если победим, будет хорошо. Бывает всякое», — считает специалист.

Сборная России под руководством Валерия Карпина не проигрывает уже на протяжении двадцати матчей. Серия началась как раз с момента отстранения от международных соревнований, случившегося в марте 2022 года, и продолжается до сих пор. В октябре команда Валерия Карпина со счетом 2:1 переиграла национальную команду Ирана, уже квалифицировавшуюся на чемпионат мира – 2026. Следующим соперником главной команды страны станет Боливия, пробившаяся в отборе на мундиаль в стыковые матчи.

Ранее главный тренер «Зенита» резко раскритиковал судейство в российском футболе.

Футбол. Чемпионат мира 2026
