Черчесов пошутил над двухлетним столетием «Зенита»

Черчесов высмеял перенос столетия «Зенита»: в «Легии» один год, а у вас — два
Алексей Даничев/РИА Новости

Главный тренер грозненского «Ахмата» Станислав Черчесов с юмором отреагировал на перенос столетнего юбилея «Зенита». Его слова передает РИА Новости.

Выступая на общероссийской тренерской конференции Российского футбольного союза (РФС), Черчесов обратился к главному тренеру «Зенита» Сергею Семаку, отметив затянувшиеся сроки проведения юбилея команды.

«Богданович знает, что такое столетие! Только у нас в «Легии» был один год, а у вас — два», — заявил наставник «Ахмата». Черчесов, возглавлявший «Легию» в 2021-2022 годах, провел параллель с европейским подходом к подобным датам.

Шутка прозвучала после заявления руководства «Зенита» о продлении юбилейных мероприятий на сезон-2025/26, несмотря на то, что официальное столетие клуба приходится на 2024 год. В прошлом сезоне «Зенит» впервые с 2017/18 не выиграл ни чемпионат, ни Кубок России, уступив в борьбе за оба трофея в год, который должен был стать праздничным.

Ранее главный тренер «Зенита» резко раскритиковал судейство в российском футболе.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
