Бывший олимпийский тренер обвинен в сексуальном насилии над детьми

Экс-тренер сборной Британии Лейва-Модал обвинен в сексуальном насилии над детьми
Salivanchuk Semyon/Shutterstock/FOTODOM

Бывший тренер олимпийской сборной Великобритании по легкой атлетике Хосе Висенте Лейва-Модал обвинен в совершении сексуальных преступлений против несовершеннолетней. Об этом сообщает BBC.

65-летний тренер предстанет перед судом по 19 пунктам обвинения, включая сексуальное насилие над ребенком, изнасилование и принудительное поведение.

«Прокуроры установили наличие достаточных доказательств для передачи дела в суд», — заявил заместитель главного прокурора Джеймс Болтон-Смит.

Все эпизоды относятся к периоду с 2012 по 2024 год и связаны с одной пострадавшей. Лейва-Модал, известный также как Висенте Модал, является супругом бывшей олимпийской бегуньи Дианы Модал и ранее тренировал ее к успешному выступлению на Играх Содружества.

Расследование проводилось полицией Большого Манчестера при тесном взаимодействии с прокурорской службой. Первое заседание по делу состоится в Манчестерском магистратском суде 14 октября.

Ранее Костя Цзю раскрыл подробности о состоянии сына, попавшего в аварию.

