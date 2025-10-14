Костя Цзю раскрыл подробности о состоянии сына, попавшего в аварию

Константин Цзю: попавший в ДТП в Австралии сын Никита не пострадал

Бывший абсолютный чемпион мира по профессиональному боксу в первом полусреднем весе россиянин Константин Цзю заявил, что его сын Никита Цзю, который попал в аварию в Австралии, не получил травм. Его слова приводит РИА Новости.

«Автомобильная авария была не очень серьезной, и мой сын Никита в ней не пострадал. У него со здоровьем все в порядке», — сказал он.

Об автомобильной аварии с участием Цзю-младшего стало известно 14 октября. В 2025 году Цзю-младший должен был провести поединок, однако теперь бой находится под вопросом.

20 августа 2025 года 27-летний Цзю завоевал титул Всемирной боксерской организации (WBO) Interсontinental, победив Лулзима Исмаили из Северной Македонии. Поединок, который состоялся в Сиднее, завершился отказом Исмаили от продолжения борьбы — он не вышел на второй раунд.

За свою профессиональную карьеру Цзю одержал 11 побед в 11 боях (все — нокаутом). Это поражение стало для Исмаили первым — до этого боя в его активе были 12 побед в 12 боях.

Ранее непобежденный чемпион мира дебютировал в новом весе нокаутом в первом раунде.