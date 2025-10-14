На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Костя Цзю раскрыл подробности о состоянии сына, попавшего в аварию

Константин Цзю: попавший в ДТП в Австралии сын Никита не пострадал
close
Антон Денисов/РИА Новости

Бывший абсолютный чемпион мира по профессиональному боксу в первом полусреднем весе россиянин Константин Цзю заявил, что его сын Никита Цзю, который попал в аварию в Австралии, не получил травм. Его слова приводит РИА Новости.

«Автомобильная авария была не очень серьезной, и мой сын Никита в ней не пострадал. У него со здоровьем все в порядке», — сказал он.

Об автомобильной аварии с участием Цзю-младшего стало известно 14 октября. В 2025 году Цзю-младший должен был провести поединок, однако теперь бой находится под вопросом.

20 августа 2025 года 27-летний Цзю завоевал титул Всемирной боксерской организации (WBO) Interсontinental, победив Лулзима Исмаили из Северной Македонии. Поединок, который состоялся в Сиднее, завершился отказом Исмаили от продолжения борьбы — он не вышел на второй раунд.

За свою профессиональную карьеру Цзю одержал 11 побед в 11 боях (все — нокаутом). Это поражение стало для Исмаили первым — до этого боя в его активе были 12 побед в 12 боях.

Ранее непобежденный чемпион мира дебютировал в новом весе нокаутом в первом раунде.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами