«Это очень значимо для мамы»: паралимпийская чемпионка выиграла медаль ЧМ под российским флагом

Двукратная паралимпийская чемпионка, 53-летняя Тамара Подпальная, выступающая в пауэрлифтинге, стала первой представительницей России за шесть лет, завоевавшей медаль паралимпийского чемпионата мира под национальным флагом: она выиграла бронзу на турнире в Каире. В комментарии «Газете.Ru» ее дочь Ульяна объяснила важность этого успеха.

«Любая медаль, будь то соревнования российского уровня или международные, имеет большое значение в карьере спортсмена. И, конечно, это значимо для мамы, я очень за нее рада.

Когда выходишь на такой уровень, спустя время ты видишь другую, живую конкуренцию. Я расцениваю этот результат как классный, очень достойный. Я безумно рада, как и сама мама», — сказала Ульяна Подпальная.

Тамара Подпальная является двукратной олимпийской чемпионкой, она становилась лучшей в Сиднее-2000 и в Афинах-2004. Кроме того, на ее счету две серебряные награды пекинской и лондонской Паралимпиад.

С 26 по 27 сентября в южнокорейской столице прошла Генеральная Ассамблея Международного паралимпийского комитета. Участники мероприятия проголосовали против полной приостановки членства Паралимпийского комитета России, а также против продления частичной приостановки его членства. Соответственно, на предстоящих Паралимпийских играх в 2026 году российские атлеты будут выступать с флагом и гимном.

Ранее российские параатлеты завоевали четыре медали на чемпионате мира.