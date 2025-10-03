На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российские параатлеты завоевали четыре медали на чемпионате мира

Россияне выиграли две золотые медали, а также серебро и бронзу в Нью-Дели
РИА Новости

Российские паралимпийцы завоевали четыре медали в седьмой день чемпионата мира по легкой атлетике в индийской столице. Об этом сообщает пресс-служба Международного паралимпийского комитета.

Золотые награды завоевали Кирилл Глазырин, установивший европейский рекорд в беге на 100 метров в классе T36, и Светлана Кривенок, показавшая лучший результат турнира в толкании ядра в классе F33. Серебряную медаль в прыжках в длину в классе T37 завоевал Сергей Бирюков. Бронзовым призером стал Виталий Гриценко, занявший третье место в беге на спортивных колясках на дистанции 800 метров в классе T53. Чемпионат мира по паралимпийской легкой атлетике проходит в Нью-Дели с 27 сентября по 5 октября.

Российские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе после решения исполкома Международного паралимпийского комитета, принятого в ноябре прошлого года. В соревнованиях принимают участие более 1200 атлетов из 107 стран, разыгрывающих медали в 171 дисциплине. Для Глазырина эта победа стала второй на чемпионатах мира в карьере, а Кривенок впервые поднялась на высшую ступень пьедестала на мировых первенствах.

Ранее депутат Николай Валуев заявил, что решение по паралимпийцам не повлияет на позицию Международного олимпийского комитета (МОК).

