«Абсолютно адекватно»: российский призер чемпионата Европы о судействе на турнире

Бронзовый призер чемпионата Европы по BMX-фристайлу в Эйндховене (Нидерланды) Никита Фоминов во время эфира на радиостанции «Зенит» назвал адекватным судейство на европейском первенстве.

«Мы думали, о том что, возможно, судьи будут как-то скептически относится к русским спортсменам, но все прошло абсолютно адекватно. Я очень рад судейству, я очень рад как все сложилось. Не было какого-то предвзятого отношения, было все так, как должно быть», — отметил он.

Спортсмен, который завоевал бронзу на турнире 5 октября, тренируется велогонщик под руководством старшего тренера сборной команды Санкт-Петербурга по велоспорту-ВМХ Юрия Алексеева.

В ноябре Фоминов выступит на чемпионате мира, который пройдет в Саудовской Аравии.

В марте 2022 года МОК рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

19 сентября 2025 года глава МОК Кристи Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в Олимпиаде. Зимние Олимпийские игры пройдут в Италии в феврале 2026 года.

Ранее жалоба Израиля на недопуск гимнастов до чемпионата мира была отклонена.