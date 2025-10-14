На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Будет проще, чем с Ираном»: России предрекли победу над Боливией

Экс-игрок «Ростова» Дьяков: России с Боливией будет проще, чем с Ираном
Сергей Бобылев/РИА Новости

Бывший футболист «Ростова» Виталий Дьяков заявил, что у сборной Боливии не будет проблем с акклиматизацией перед товарищеским матчем с национальной командой России. Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«Нам будет попроще, чем с Ираном. Тем более, как я говорил, Боливия дома и на выезде – две разные команды. Скажется ли акклиматизации на сопернике? Насколько я знаю, они уже тут находятся не один день, провели товарищеский матч с «Локомотивом». <...> Пару мячей мы забьем и победим с разницей в два гола», — заявил он.

Поединок между Россией и Боливией состоится 14 октября на стадионе «ВТБ Арена» в Москве и начнется в 20:00 по московскому времени.

В рамках октябрьского сбора российские футболисты со счетом 2:1 одолели национальную команду Ирана, которая уже гарантировала себе выход на чемпионат мира — 2026.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили сборную России и российские команды от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года.

Ранее ветеран ЦСКА рассказал, как Боливия должна сыграть с Россией, чтобы было интересно.

Летние виды спорта
