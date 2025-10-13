Ветеран ЦСКА рассказал, как Боливия должна сыграть с Россией, чтобы было интересно

Знаменитый в прошлом футболист, бывший нападающий московских ЦСКА и «Спартака» Валерий Масалитин в комментарии для «Газеты.Ru» высказался о предстоящем товарищеском матче сборной России с национальной командой Боливии.

«Хочется видеть такое же противостояние, как со стороны того же Ирана. Как мы смотримся против сильного соперника. Но только игра покажет, насколько сильным будет сопротивление, в каком составе выйдет Боливия», — считает Масалитин.

Сборная России обыграла в октябрьское международное окно в товарищеском матче в Волгограде национальную команду Ирана со счетом 2:1 благодаря точным ударам нападающего Дмитрия Воробьева и полузащитника Алексея Батракова, выступающих за московский «Локомотив». Иран уже обеспечил себе попадание на чемпионат мира – 2026 в США, Канаде и Мексике. Сборная Боливии, следующий соперник подопечных Валерия Карпина, заняла седьмое место в южноамериканском отборе и сыграет в межконтинентальных стыковых матчах за право выступить на мундиале.

