На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Ветеран ЦСКА рассказал, как Боливия должна сыграть с Россией, чтобы было интересно

Экс-футболист Масалитин: хотелось бы, чтобы Боливия сыграла, как Иран
true
true
true
close
Сергей Бобылев/РИА Новости

Знаменитый в прошлом футболист, бывший нападающий московских ЦСКА и «Спартака» Валерий Масалитин в комментарии для «Газеты.Ru» высказался о предстоящем товарищеском матче сборной России с национальной командой Боливии.

«Хочется видеть такое же противостояние, как со стороны того же Ирана. Как мы смотримся против сильного соперника. Но только игра покажет, насколько сильным будет сопротивление, в каком составе выйдет Боливия», — считает Масалитин.

Сборная России обыграла в октябрьское международное окно в товарищеском матче в Волгограде национальную команду Ирана со счетом 2:1 благодаря точным ударам нападающего Дмитрия Воробьева и полузащитника Алексея Батракова, выступающих за московский «Локомотив». Иран уже обеспечил себе попадание на чемпионат мира – 2026 в США, Канаде и Мексике. Сборная Боливии, следующий соперник подопечных Валерия Карпина, заняла седьмое место в южноамериканском отборе и сыграет в межконтинентальных стыковых матчах за право выступить на мундиале.

Ранее легенда ЦСКА предсказал России победу над Боливией.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат мира 2026
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами