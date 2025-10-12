Непобежденный чемпион мира дебютировал в новом весе нокаутом в первом раунде

Непобежденный чемпион мира Эннис дебютировал в новом весе, выиграв за две минуты

Американский боксер Джарон Эннис успешно дебютировал в новой для себя весовой категории до 69,9 кг (первый средний вес), нокаутировав ангольского спортсмена Уисму Лиму в первом раунде. Об этом сообщает издание «Чемпионат».

Поединок завершился до истечения двух минут, что позволило Эннису сохранить идеальный профессиональный рекорд — 35 побед при 31 досрочной победе.

Для спортсмена этот бой стал первым после перехода из полусредней весовой категории, где он владел титулами Международной федерации бокса (IBF) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA). В апреле 2025 года американец также одержал досрочную победу над бывшим чемпионом мира Эймантасом Станионисом.

Дебют в карьере Энниса пришелся на 2016 год, в 19 лет. Его первым соперником стал соотечественник Кори Малдрю, которого Джарон отправил в нокаут. Первую победу судейским решением он одержал только в шестом поединке, закончив предыдущие досрочно.

