Крыса чуть не сорвала матч отбора ЧМ-2026 между Уэльсом и Бельгией

Крыса выбежала на поле в матче отбора ЧМ-2026 между Уэльсом и Бельгией
true
true
true
close
Matthew Childs/Reuters

Крыса едва не сорвала матч отборочного этапа чемпионата мира 2026 года между национальными командами Уэльса и Бельгии.

Матч восьмого тура группы J проходил 13 октября в Кардиффе. Грызун появился на поле на 66-й минуте, после чего футболисты обеих команд несколько минут безуспешно пытались прогнать его с газона, однако крыса каждый раз оказывалась проворнее и убегала. В итоге с поля грызуна прогнал защитник сборной Уэльса Брендан Джонсон.

Фанаты на стадионе встретили появление крысы и ее дальнейшее пребывание на поле аплодисментами.

Победу в матче одержала Бельгия со счетом 4:2. В составе победившей команды дубль оформил Кевин Де Брейне, еще по голу на свой счет записали Томаш Менье и Леандро Троссар. За Уэльс отличились Джо Родон и Нейтан Бродхед.

Бельгийская команда лидирует в группе J, набрав 14 очков. На втором месте расположилась Северная Македония, имеющая на балл меньше. Национальная сборная Уэльса идет на третьей позиции, в активе команды 10 очков. Казахстан, который уже лишился шансов выйти на чемпионат мира, идет четвертым с семью баллами.

Ранее сборная страны с населением в полмиллиона человек вышла в финал чемпионата мира по футболу.

Футбол. Чемпионат мира 2026
