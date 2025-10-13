На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Сборная Кабо-Верде впервые в истории вышла в финальную часть чемпионата мира

Африканские футболисты впервые в истории вышли в финальную часть чемпионата мира
Global Look Press

Сборная Кабо-Верде впервые в своей истории добилась выхода в финальную часть чемпионата мира по футболу. Об этом сообщает «Российская газета». Команда гарантировала себе участие в мундиале 2026 года, заняв первое место в африканской квалификационной группе D.

В решающем матче против Эсватини подопечные Бубисы одержали уверенную победу со счетом 3:0. Мячи забили Дайлон Роша Ливраменту, Уилли Семеду и Стопира. Все 90 минут в составе победителей отыграл полузащитник «Краснодара» Кевин Ленини.

Перед заключительным туром Кабо-Верде имела 20 очков, опережая Камерун на 2 очка. Параллельный матч камерунцев против Анголы завершился со счетом 2:1, однако эта победа не помогла им догнать лидера.

Кабо-Верде стала 22-й сборной, получившей путевку на чемпионат мира 2026 года, где к США, Мексике и Канаде уже присоединились Япония, Иран, Южная Корея, Аргентина, Бразилия и другие команды.

Ранее главный тренер сборной России высказался о возможной смене гражданства вратаря «Буде-Глимт».

