На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Легенда сборной России назвал топ-5 лучших футболистов страны

Экс-футболист Билялетдинов: Батраков – лучший футболист России
true
true
true
close
Алексей Филиппов/РИА Новости

Бывший игрок сборной России Динияр Билялетдинов, во время карьеры выступавший за московские «Локомотив» и «Спартак», а также за английский «Эвертон», в комментарии для Legalbet высказался о лучших российских игроках, назвав первым Алексея Батракова из «Локо».

«Топ-5 российских футболистов на сегодняшний день? А я своих назову! Первый — Батраков. Потом Воробьев. Хотя ладно, буду брать из всех команд. Третий — Кисляк. И после него Глебов из ЦСКА. Как-то получается, что всех молодых называю», — подчеркнул Билялетдинов.

Пятым он также назвал игрока «Локомотива», воспитанником которого сам является, отметив капитана «железнодорожников» Дмитрия Баринова.

Сборная России благодаря голам Воробьева и Батракова переиграл в товарищеском матче национальную команду Ирана (2:1) и теперь сыграет с другим потенциальным участником чемпионата мира – 2026 национальной командой Боливии.

Ранее бывший игрок сборной России резко высказался о сравнении Аршавина и Глушенкова.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат мира 2026
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами