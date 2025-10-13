На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Возможно, хоть там вызовут»: тренер сборной России о решении Хайкина

Карпин об отказе Хайкина играть за Россию: давно его не звали, хоть там вызовут
Reuters

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о возможной смене гражданства вратаря «Буде-Глимт» Никиты Хайкина. Его слова передает РИА Новости.

Тренер сборной предположил, что решение вратаря может быть связано с отсутствием вызовов в национальную команду. Он также подчеркнул, что лично с футболистом не общался, а информация поступила от тренера вратарей сборной Виталия Кафанова.

«Давно его не вызывали. Возможно, поэтому решил — хоть там вызовут», — заявил Карпин.

Хайкин указал в системе Международной федерации футбола (ФИФА) гражданство Великобритании и намерен выступать за сборную Норвегии. Ранее футболист объяснял свое решение семейными обстоятельствами — его невеста является гражданкой Норвегии. Тренер норвежской сборной Столе Сольбаккен не исключал рассмотрение кандидатуры вратаря.

В октябре 2021 года Хайкин впервые попал в расширенный список сборной России для подготовки к матчам с Кипром и Хорватией. Пока на его счету нет ни одного матча в составе национальной команды.

Ранее тренер Юрий Семин заявил, что Хайкин не был востребован в России.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
