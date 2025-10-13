Тренер сборной Боливии: российские футболисты уверенно действуют на своем поле

Главный тренер сборной Боливии Оскар Вильегас поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча со сборной России. Его слова передает «Матч ТВ». Наставник южноамериканской команды признал силу россиян, но подчеркнул готовность своих футболистов к борьбе.

«Мы тщательно изучили стиль игры сборной России. Знаем, что они играют очень уверенно, особенно на своем поле. Мы готовы играть против них», — высказался Вильегас. Он добавил, что у боливийцев «есть все возможности что-то противопоставить» игре российской команды, с которой они не встречались 32 года.

Тренер также подтвердил отсутствие в составе ключевых игроков — Диего Арройо, Лукаса Чавеса, Мойзеса и Кармело Альгараньяса.

Товарищеский матч между сборными России и Боливии состоится 14 октября на стадионе «Динамо», стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили сборную России и российские команды от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года.

