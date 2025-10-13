«Дал понять, что не разбирается»: президент Медиалиги высказался о критике Владимира Соловьева

Президент Медийной футбольной лиги Николай Осипов в интервью для «Газеты.Ru» рассказал о реакции на критику знаменитого телеведущего Владимира Соловьева приезда Нани в Россию для участия в игре в составе «Банки» в Кубке лиги МФЛ.

«Выступление Владимира Соловьева несло в себе в целом негативный эффект. Безусловно, для незнакомых с проектом людей мнение инфлюенсеров весомо. Они говорят, что приглашение звезд мирового спорта — не очень хорошо. Что лучше без них, чем с ними. Но люди, которые мало-мальски понимают в теме, восприняли все это как недостаточное погружение в материал и невысокую осведомленность. И многие, скорее, порадовались за приглашение к нам Нани, нежели сочли критику Соловьева как что-то, с чем стоит согласиться. Соловьев раскритиковал приезд в Россию звезды мирового футбола, который выиграл в Москве в 2008 году Лигу чемпионов, а потом взял чемпионат Европы. Аргументы, звучавшие от Владимира Рудольфовича, дали понять, что он говорит о том, в чем сам не очень разбирается», — подчеркнул Осипов.

Нани прилетел в Россию, чтобы сыграть за «Альфа-Банк» по приглашению партнера клуба. Знаменитый португальский футболист открыл счет с пенальти в матче с «Амкалом», однако его команда проиграла – 1:3. Владимир Соловьев в своей программе возмущался, что в трудное для страны время деньги тратятся на приглашение иностранного футболиста из недружественной страны.

