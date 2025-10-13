На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Спрашивали, как его наказать»: президент Медиалиги рассказал о конфликте Литвина и Басты

Президент Медиалиги Осипов: когда Литвин сидел в участке, звонили люди высокого уровня
Президент Медийной футбольной лиги Николай Осипов в большом интервью «Газете.Ru» рассказал о самом резонансном эпизоде в истории МФЛ. Он назвал конфликт блогера Михаила Литвина и рэпера Басты на трибунах во время матча принадлежащих им команд «LitEnergy» и «СКА-Ростов». После жесткой стычки на трибунах Литвин был задержан и провел ночь в участке, а затем был арестован на десять суток.

«Безусловно, самым резонансным эпизодом была история с Мишей Литвиным, потому что это один из самых больших людей в лиге с точки зрения популярности. В момент, когда он уже находился в отделении полиции, мне позвонили несколько людей, каждый из которых, условно, задавал вопрос «казнить или помиловать». Я этих людей не знал, но, понимал, с какого высокого уровня идет звонок. И это были звонки людей, которые хотели помочь проекту существовать и развиваться. Это были действительно друзья и болельщики лиги, люди, понимающие ее важность, ценность и значимость для той аудитории, для которой она создается», — рассказал Осипов.

В проходящем сейчас Кубке лиги LitEnergy вышел в финал верхней сетке и уступил в первой встрече «10» со счетом 2:3, в то время как «СКА-Ростов» закончил выступление в турнире, проиграв в полуфинале нижней сетки Broke Boys – 0:1.

Ранее наставника «Спартака» назвали главным кандидатом на пост тренера сборной Сербии.

