Россиянка исполнила гимн России поверх «композиции для нейтральных спортсменов»

Велокоманда ETALON team/VK

Россиянка Дарья Правилова исполнила гимн России прямо поверх «композиции для нейтральных спортсменов» после победы на чемпионате мира по гревел-велоспорту в Нидерландах, сообщает Sport Baza.

Также в своих соцсетях Правилова иронично отреагировала на поступок спортсменки из Литвы, которая отказалась от совместного фото на пьедестале почета.

«Литва не встала вместе для фото. Дизлайк», — написала Правилова.

Международный олимпийский комитет (МОК) в марте 2022 года отстранил российских и белорусских атлетов и рекомендовал Федерациям не допускать спортсменов из этих стран до международных соревнований. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду — 2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

Ранее российский олимпийский чемпион рассказал, планирует ли он завершать карьеру.

