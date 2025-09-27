«Потюленить — лучший отдых»: Загитова призналась в любви ко сну и еде

Олимпийская чемпионка 2018 года в одиночном катании Алина Загитова в рамках марафона «Знание. Первые» в Нижнем Новгороде призналась, что очень любит «потюленить» во время отдыха.

«Я очень люблю спать, я люблю есть. Потюленить. Отдых тюленя — самый лучший отдых для меня. И вечерком, допустим, что-то приготовить для родных и близких, потому что это тоже для меня определенного рода медитация. Поэтому всей семьей, допустим, собраться вечером за ужином», — рассказала фигуристка.

Загитова приостановила карьеру в 2019 году, и с тех пор на лед в официальных соревнованиях так и не выходила. Вместе с олимпийским чемпионом Алексеем Ягудиным вела шоу «Ледниковый период». Позже она призналась, что провалила эту работу.

19 июня 2024 года фигуристка защитила дипломную работу в РАНХиГС. Она получила отличную оценку за диплом по теме «Продюсирование и культурная политика». Загитова также занимается постановкой собственных шоу. Летом 2025 года она представила рок-мюзикл «Ассоль».

4 сентября Загитова сообщила, что готовится пройти обучение по новой специальности. Она добавила, что ей предстоит 257 учебных часов — 17 модулей, в которых будет в совокупности 100 лекций. По окончании обучения и после успешной сдачи экзаменов она получит диплом МГУ.

