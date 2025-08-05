Олимпийский чемпион раскрыл, почему не стал получать нейтральный статус

Белявский: не согласен с правилами, поэтому не подавался на нейтральный статус

Российский гимнаст Давид Белявский заявил, что отказался от получения нейтрального статуса из-за несогласия в правилами. Его слова приводит Sport24.

«На международной арене я соревноваться не планирую. Думаю, что уже достаточно себя проявил, поэтому буду выступать здесь, в России. Отказался получать нейтральный статус потому, что с теми правилами, которые они предлагают, я не очень согласен», — заявил Белявский.

33-летний Белявский на Олимпийских играх — 2020 в Токио завоевал золото командного турнира с Артуром Далалояном, Никитой Нагорным и Денисом Аблязиным. Также Белявский является серебряным и бронзовым призером Игр-2016, чемпионом мира 2019 года, семикратным чемпионом Европы.

Международный олимпийский комитет (МОК) в марте 2022 года отстранил российских и белорусских атлетов и рекомендовал Федерациям не допускать спортсменов из этих стран до международных соревнований. В декабре 2023 года МОК разрешил атлетам из России участвовать на Олимпиаде-2024, однако только в нейтральном статусе и при выполнении ряда необходимых условий.

Ранее Белявский отказался поддерживать россиян на ОИ-2024.