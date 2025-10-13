Аршавин отреагировал на сравнение с российской звездой «Зенита»

Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин с иронией отреагировал на сравнение с крайним нападающим петербургского Максимом Глушенковым, передает «Матч ТВ».

«Ему еще надо доиграть свою карьеру, чтобы это понять. Трудно сравнивать игроков из разных поколений. Я все это сказал, чтобы не говорить, что я талантливее», — сказал Аршавин.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Глушенков провел девять матчей, забив шесть мячей. В матче 10-го тура РПЛ против «Оренбурга» Глушенков забил четыре мяча. Встреча, которая прошла в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 5:2.

Глушенков в середине первого тайма вывел «Зенит» вперед. В конце первого тайма Глушенков удвоил преимущество хозяев. Во втором тайме Александр Соболев довел счет до разгрома, а через несколько минут Глушенков оформил хет-трик. Эмил Ценов за семь минут до конца матча один мяч отыграл, а Владислав Камилов отыграл еще один мяч. Уже в компенсированное время Глушенков оформил покер, установив окончательный счет матча.

