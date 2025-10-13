Футболист «Зенита» может уехать в Саудовскую Аравию за €55 млн

Бразильский нападающий петербургского «Зенита» Педро может перейти в саудовский «Аль-Ахли», передает ESPN.

Саудовская команда готова заплатить «Зениту» €55 млн.

Футболистом летом 2025 года интересовался саудовский «Аль-Иттихад», но руководство «Зенита» не согласилось продавать игрока.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Педро сыграл 11 матчей, забив один мяч.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА отстранили сборную России и российские команды от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

Ранее футболист «Зенита» признался, что ничего не чувствует, когда забивает мячи.