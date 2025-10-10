На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Футболист «Зенита» признался, что ничего не чувствует, когда забивает мячи

Футболист «Зенита» Глушенков: мне не хочется праздновать голы
true
true
true
close
Футбольный клуб «Зенит»

Футболист петербургского «Зенита» Максим Глушенков рассказал, почему не празднует забитые мячи, заявив, что ничего не чувствует, передает РИА Новости.

«Ничего не чувствую. Просто так хочется. Кто-то празднует, а я — нет», — сказал Глушенков.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Глушенков провел девять матчей, забив шесть мячей.

В матче 10-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Оренбурга» Глушенков забил четыре мяча. Встреча, которая прошла в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 5:2.

Глушенков в середине первого тайма вывел «Зенит» вперед. В конце первого тайма Глушенков удвоил преимущество хозяев. Во втором тайме Александр Соболев довел счет до разгрома, а через несколько минут Глушенков оформил хет-трик. Эмил Ценов за семь минут до конца матча один мяч отыграл, а Владислав Камилов отыграл еще один мяч. Уже в компенсированное время Глушенков оформил покер, установив окончательный счет матча.

Ранее Глушенкова назвали ферзем.

Футбол. Чемпионат России
