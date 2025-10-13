Психолог назвала главное противопоказание для катания на велосипеде

Клинический и спортивный психолог, научный сотрудник лаборатории психологии спорта Московского института психоанализа Наталия Зязина рассказала «Газете.Ru», что в случае слабой физической подготовки катание на велосипеде принесет большой стресс, поскольку требует определенной выносливости, а также концентрации внимания.

Слова специалиста подтвердила призер первенства России по велоспорту, гонщица команды «Марафон-Тула» Александра Юрченко.

«Если человек уже находится в состоянии перенапряжения и крайней усталости, то физические нагрузки создадут дополнительный стресс, что чревато ухудшением общего состояния и даже травмами, — сказала психолог Зязина. — Управление велосипедом требует высокой концентрации внимания и достаточного уровня физической подготовки, поэтому крайне важно чутко отслеживать состояние своего организма и осознанно подходить к выбору вида физической активности. А главное психологическое противопоказание к велоспорту — отсутствие симпатии к нему, ведь «насильно мил не будешь».

Также специалист призвала не перегружать себя поездками на велосипеде, если стоит цель освободить голову от лишних мыслей и морально отдохнуть.

«Для достижения антистрессового эффекта необходимо оценить свои возможности и понять, что вы хотите получить от поездки на велосипеде. Очевидно, без подготовки не стоит совершать заезд на десятки километров — это принесет только неприятные ощущения — как физические, так и эмоциональные», — подчеркнула психолог.

Велогонщица Юрченко отметила, что с ее уровнем подготовки тренировки помогают ей сбросить стресс и даже испытать состояние, близкое к медитации.

«Бывало такое, что я садилась на велосипед в раздраженном состоянии: у всех бывает такое, это нормально. Но все эмоции у меня сдвигаются на второй план во время тренировки.

Езда на велосипеде в спокойном темпе действует как медитация. Она помогает расслабиться, сосредоточиться на моменте и снизить уровень стресса, что способствует умиротворению и ясности мысли», — сказала спортсменка.

