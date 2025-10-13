На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Психолог раскрыла, как лучше снижать стресс при катании на велосипеде

Психолог Зязина призвала кататься на велосипеде вне города для снижения стресса
true
true
true
close
Велогонщица команды «Марафон-Тула» Александра Юрченко

Клинический и спортивный психолог, научный сотрудник лаборатории психологии спорта Московского института психоанализа Наталия Зязина рассказала «Газете.Ru», что окружающая среда сильно влияет на снижение стресса при катании на велосипеде.

Слова специалиста подтвердила призер первенства России по велоспорту, гонщица команды «Марафон-Тула» Александра Юрченко.

«Во-первых, несмотря на развитие вело-инфраструктуры, в городской среде присутствует много отвлекающих факторов (автомобили, пешеходы, громкие звуки), которые порой представляют опасность и вызывают дополнительный стресс, — отметила психолог Зязина. — А природные пейзажи сами по себе несут психотерапевтический эффект и позволяют в большей степени сконцентрироваться на процессе езды и насладиться им». 

Велогонщица Юрченко в беседе с «Газетой.Ru» отметила, что прогулка в парке помогает ей расслабиться, а тренировки на велосипеде придают больше энергии, но при этом также позволяют восстановить душевное равновесие.

«Ментальное умиротворение, которое приходит во время езды на велосипеде, можно описать как состояние, где активность и размышления переплетаются. Это как возможность побыть наедине с собой, когда ритм педалирования создает фон для размышлений.

Например, прогулка в парке помогает расслабиться и улучшить настроение, а тренировка дает энергию, хотя может быть более утомительной», — сказала спортсменка.

Ранее психолог рассказала, что катание на велосипеде снижает стресс подобно медитации.

